Varde: Personale på tankstationen Circle K på Sønderbro i Varde tilkaldte mandag klokken 23.32 politiet. En 60-årig mand havde taget ophold på tankstationen. Han tissede blandt andet på tankens område.

Politiet identificerede manden som en 60-årig hjemløs ud fra anmeldelsen. Det blev dog ikke nødvendigt at bruge magt for at flytte ham væk. Han valgte selv at gå, inden patruljen dukkede op.