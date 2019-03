60 år: Palle Kuntz

Outrup: Palle Kuntz, Vittarpvej 35, Outrup, fylder lørdag 23. marts 60 år. Han fejres fredag 22. marts med åbent hus i virksomheden Danish Fibres A/S på snedkervej 1 i Varde.

Palle Kuntz med familie kom til Varde i 1996, da han blev ansat som produktionschef på fabrikken, der dengang hed CemFiber. Han kom fra en chefstilling på Glasuld Fabrikken i Vamdrup, hvor han var i seks år. Her var det hans første stilling efter at være gået i land fra søen som maskinmester i Søværnet, hvor han sejlede rundt i farvandene i og omkring Grønland, Island og Færøerne.

Palle Kuntz overtog virksomheden i Varde efter et salg og lukning i 2004. November 2004 fortsatte han produktionen med en håndfuld gamle medarbejdere fra egnen, og har haft op og nedture i virksomheden, som i dag hedder Danish Fibres A/S. Danish Fibres har i 2018 nået en omsætning på ca. 25 millioner kroner og forventer i løbet af en femårsplan at nå 50 millioner kroner, hvoraf minimum 95 procent er eksport.

Palle er gift med Inger, og de har sammen fem børn, som bor i nærheden, så børnebørnene ses ofte. Et enkelt af børnene, Mathias Emil, er taget til Island og forfølger sin drøm og læser der til pilot.