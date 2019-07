58-årig købmand er glad for at borgere overtager butikker: Ingen afløser i sigte

Hun var selv en slags kronprinsesse til at blive købmand i landsbyen Lunde. Men nu er det ofte borgere, der overtager små købmandsbutikker.

Lunde: - Jeg vil gerne trække mig inden for et par år. Men det kan være svært at finde en afløser, siger 58-årige Lis Vad, som er landsbykøbmand. Hun har ikke selv nogen ny købmand i kikkerten. Hun har siden 2012 været selvstændig i landsbyen Lunde ved Nørre Nebel. Hun lægger ikke skjul på, at hun har været glad for de syv og et halvt år, men at hun også gerne vil se mere til sine tre børnebørn. Hun noterer derfor med tilfredshed, at grossisten Dagrofa med held har fået cirka 80 landsbyer landet over til at danne borgerejede butikker inden for de seneste år. Lis Vad vurderer, at det meget vel kan blive løsningen i Lunde, hvis butikken skal drives videre efter hende. Der står næppe en kø af købere parat, og der er altså ingen naturlig arvtager. - Et problem er, at der skal investeres i nye køleanlæg, siger Lis Vad.

Lunde Sogn Lunde Sogn er på cirka 1000 indbyggere.Der er skole, som ligger lige ved siden af "Min Købmand".



Børnehaven flytter og rykkes til skolen, hvilket ventes at styrke butikken.

Lis Vad har været købmand i Lunde siden 2012. Foto: Morten Nielsen

Købmand er knap så bundet Hun ser en anden problematik: - Går man ind her og investerer som ung købmand, så er man bundet. Det er svært at komme væk. Det kan man i en borgerejet butik, siger Lis Vad, som selv har gjort erfaringer. - Jeg måtte låne i banken for at investere i 2012. Det var først efter et par år, økonomien blev god, siger Lis Vad. Det var da gælden blev nedbragt.

Appellerer til landsbyen Lis Vad vil derfor appellere til, at byen overvejer at gå ind. Der ligger en drejebog fra Dagrofa for landsbyer, grossistfirmaet som Min Købmand i Lunde er en del af. Det har været en stor hjælp i andre landsbyer, og det vurder Lis Vad er meget gavnligt. I Lunde har man allerede taget et stor skridt i retning mod en borgerejet købmandsbutik. Det er anpartsselskabet Liv i Lunde, som i en årrække har ejet bygningen, der rummer butikken. Det er den tidligere brugsforening. - Det er da nok fremtiden med borgerejede købmandsbutikker, siger formanden for Liv i Lunde, Flemming K Christensen. Han vil ikke sige mere, så længe han ikke ved, om det bliver nødvendigt for borgerne at overtage butikken i Lunde. Liv i Lunde ejer også tankanlægget i landsbyen. Lis Vad vurderer, at det er en favorabel husleje, som anpartsselskabet opkræver, og at det har medvirket til, at hun har fået økonomi i butikken i nogle år, hvor lukkeloven ellers faldt bort og aflivede mange mindre butikker og kiosker.

Lange uger Man skal så tage med, at arbejdsugerne er lange. Der er åbent syv dage om ugen i en sådan butik. - Det er svært for mig at lade de ansatte klare det hele selv, siger Lis Vad om at lægge mange timer i butikken. Lis Vad var selv i branchen i årevis, inden hun blev selvstændig købmand. Hun var ansat hos den tidligere købmand Henning Nielsen og havde dermed stor erfaring i byens handelsliv.