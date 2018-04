500.000 kroner er brugt: Bjarke Ingels' teaterhus i Varde er droppet

Billedet er fra et arrangement på Kulturspinderiet. Bygningen i baggrunden til venstre er Artillerimuseet, der nu måske bliver til nyt teater- og kulturhus. Bygningen til højre for denne er 7-kantens kulisseværksted. Arkivfoto: Henrik Reintoft

Det lykkedes ikke Varde Kommune at finde ekstern finansiering til et nyt teater- og kulturhus. Nu satser den i stedet på at ombygge det nuværende artillerimuseum.

Varde: 500.000 kroner er brugt. Nogen vil sige spildt. Fakta er, at byrådet for tre år siden afsatte en halv million kroner til et forprojekt, tegnet af arkitektfirmaet BIG, der slog streger til et nyt teater- og kulturhus på Kulturspinderiet i Varde. Den estimerede byggesum på 130 millioner skulle i høj grad finansieres af eksterne investorer. - Vi må desværre erkende, at det har været sværere end først antaget at finde midlerne. Jeg synes ikke, at de 500.000 kroner er spildt, for det koster et forprojekt, når man vil skabe noget særligt. Og det ville vi, siger Mads Sørensen (V), der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Med Tirpitz brugte vi også 500.000 kroner på et forprojekt. Det gjorde vi også med kultur- og teaterhuset, men denne gang vandt vi desværre ikke. Mads Sørensen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid

Ny finansieringsmulighed Nu arbejder udvalget videre med et projekt om at lave teater- og kulturhus i bygningerne, som indeholder Artillerimuseet og Smedeværkstedet. Det er kommunale bygninger, der forpagtes af selvejende institutioner, herunder Vardemuseerne og Smedeværkstedet. - På budgettet er der afsat 300.000 kroner til videreudvikling af teater- og kulturhuset. De skal nu bruges på at lave et nyt forprojekt. Desuden undersøges mulighederne for at udnytte dele af lånerammen ved områdefornyelsen i Varde som finansiering til det nye teaterhus, oplyser udvalgsformanden. Hvis alt klapper, og økonomien falder på plads, er tidshorisonten for, at Varde får et teater- og kulturhus i Artillerimuseets nuværende lokaler et-to år, vurderer Mads Sørensen.