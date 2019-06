350 frivillige i Varde Sommerspil løfter på bogstaveligste vis musicalklassikeren Annie Get Your Gun op i nye højder. Med et akrobatisk skydestunt fra trapez seks meter over jorden, med kilometervis af cancanflæser, dans, sang, kærlighedsdrama, en opfindsom kulisse og et helt nyt manuskript med et twist af humor, er 7-kantens aktører klar til at modtage sit publikum. Forestillingen spilles fra 27. juni til 13. juli på friluftsscenen i Varde.