46 punkteringer på én dag: Cyklister vendte hjem til hyldest på torvet

Jubilæum næste år

Jørn Lund, tidligere verdensmester på cykel, var i år for første gang ikke med fra Skagen. Sidste år på turen fik han hjerteflimmer ved Silkeborg, og selvom han efter 14 stød og en operation nu er ovenpå igen blev det ikke til noget.

- Men jeg cykler igen på fuld damp, siger han, der fylder 75 år i næste uge og stadig, sammen med sin hustru, er en af de bærende kræfter bag hele arrangementet.

- Vi tager i hvert fald også næste år med, hvor der er 10 års jubilæum, siger Jørn Lund.

Det samme gør formand Ole Paterek. Han har cyklet med alle år og lover, at der skal ske noget særligt næste år i anledning af jubilæet.

- Vi ved bare ikke hvad endnu. Det eneste, der ligger fast, er, at vi cykler fra Skagen den 14. august, siger han.

Jørn Lund har statistikken, der siger samlet 46 punkteringer lørdag og en frygt for at løbe tør for slanger. Det samlede antal punkteringer havde ingen styr på søndag, kun vidste formand Paterek med et glimt i øjet at formand for kultur- og fritidsudvalget i Varde Kommune, Mads Sørensen, alene tegnede sig for fire punkteringer søndag.