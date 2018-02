46-årig mand sigtet for to butikstyverier inden han gik amok på McDonalds

Varde: En 46-årig mand fra Varde blev to gange tirsdag sigtet for butikstyveri. Første gang skete det i Fakta på Nordre Boulevard i Varde. Her stjal han øl og Sommersby for cirka 100 kroner. Han gik fra butikken, selv om personalet bad ham om at blive.

Politiet traf dog manden uden for butikken og fik ham sigtet. Han blev sigtet klokken 08.43.

Klokken 17.54 iagttog personale på tankstationen Circle K på Sønderbro i Varde, at manden stjal øl og chips for cirka 150 kroner og forlod butikken. Politiet blev tilkaldt. Det forhold er manden også sigtet for.

Politiet blev derpå tilkaldt til McDonalds på Østervold i Varde, hvor manden havde indfundet sig. Her råbte og skreg den 46-årige mand, så han blev taget med. Det skete klokken 18.47.

Efter en halv times afkøling på den nærliggende politistation i Varde blev manden løsladt. Han sigtes desuden for at have en mindre mængde hash på sig.