Varde/Ølgod: En 41-årig kvinde fra Ølgod blev torsdag omklring klokken 10.00 standset på Nordre Boulevard i Varde. Hun har mistet førretten, og hun er to gange tidligere blevet standset af politiet uden at kunne fremvise et kørekort.

Derfor er der bil, hun kørte i, beslaglagt med henblik på konfiskation. Det drejer sig om en Peugeot 206.