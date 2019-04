40 teenagere undværer deres smartphone i 17 dage

Varde: Fra 1. april til og med 17. april undværer 40 elever og fire lærere på Frøstruphave Efterskole deres smartphone. I stedet har de fået en såkaldt "dumbphone".

De 17 dage skal undersøge, hvad en smartphone gør ved menneskers sociale liv, nattesøvn og konstante behov for stimulans.

Telefonen påvirker vaner og adfærd, blandt andet kan telefonen være forstyrrende i forhold til at danne "originale sociale netværk" - altså dem, der IKKE foregår her på skærmen, men som foregår ansigt til ansigt. For mange unge er telefonen også en slags "sutteklud".

Tidligere på året gennemførte skolen af to omgange et lignende eksperiment, hvor en gruppe elever frivilligt afleverede deres telefoner om aftenen for at være smartphone-fri i løbet af natten. Dengang oplevede eleverne at få mere søvn, fordi de hurtigere lagde sig til at sove, i stedet for at kigge på telefonen. Derudover var der kommentarer som "Jeg har lært, at jeg ikke behøver, at sidde med min telefon, når jeg keder mig".