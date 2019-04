Sig: 40 frivillige mødtes forleden i Tambours Have for at klargøre haven til åbningen onsdag 1. maj. Ud over de sædvanlige opgaver med at rense tagrender, fjerne blade, hugge flis og klippe græs blev der i år også malet i galleriet og butikken, så det ser pænt ud, når man besøger haven.

Vejret og humøret var med de mange frivillige, og der blev hygget med sandwich efter veloverstået arbejde.