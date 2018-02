40 forskellige taleprofiler: Ny teknologi i tandplejen giver mere tid

Varde: - Seks plus flade fire, lyder det ind i mikrofonen.

I stedet for manuelt at skrive observationer ind ved at vende hele kroppen over mod et tastatur, så kan tandplejer Sofie Bille Faaborg nu blive ved patienten. Rapporten udfyldes mundtligt via et headset, som tandplejerne nu for alvor er blevet dus med.

Er det ikke bare lige som Siri, som opfatter dit talesprog på smartphonen? Tjoo, men det er en meget avanceret udgave af Siri.

Som den første skoletandpleje i Danmark har den kommunale tandpleje i Varde nu indført talegenkendelse. Det betyder, at tandplejeren, tandlægen eller klinikassistenten nu kan indtale til journalen, mens patienten undersøges. Der er ingen afbrydelser i forbindelse med at skulle vende sig fra patienten mod et computertastatur.

Kaj Mortensen Stoltenberg, der er leder af digitaliseringsteamet i Varde Kommune, fortæller, at teknologien er på linje med den, som mange har stiftet bekendtskab med på smartphonen, men meget mere:

- Der er tale om, at 40 medarbejdere i tandplejen har fået deres egen personlige taleprofil, siger Kaj Mortensen Stoltenberg.

Det er et lille år siden, at medarbejderne begyndte at oprette deres egen taleprofil. Den har den indlysende fordel i forhold til Siri, at den er skræddersyet den enkeltes diktion. Vestjysk dialekt er eksempelvis ingen hindring, hvis nu det var.