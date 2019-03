40 års jubilæum på HTH: Niels T. Klausen

Ølgod: Niels T. Klausen, Skrænten 4, Ølgod, har 26. marts 40 års jubilæum på HTH/Nobia i Ølgod.

Niels startede sit arbejdsliv som 16-årig ved en vognmand som chaufførmedhjælper. Da han blev 18 år og selv fik kørekort, blev han chauffør ved samme vognmand.

Niels startede ved HTH i 1979 på skiftehold Dag/Aften hver anden uge. Han startede i komponent afdelingen. Her var han i ca. ½ år, hvorefter han startede som intern transportmand, og det har han været lige siden i forskellige afdelinger. Niels er en pligtopfyldende og hjælpsom kollega, når han kommer rundt i virksomheden.

Niels er gift med Dorte, og sammen har de to børn. Sten på 43 år, som er udlært maskinsnedker på HTH, men som nu arbejder på Boconcept og Tina på 40 år, som sammen med sin mand har Ølgod Bageri. Desuden har de tre børnebørn på 21-21 og 11 år.

I sin fritid cykler Niels ca. 20 km hver dag for at holde sig i form, så han kan deltage i Fjorden Rundt som er på 105 km Ellers står den på camping, weekendophold, charter, hus og have.