40 års jubilæum på HTH: Flemming Jørgensen

Ølgod: Flemming Jørgensen, Rønnevænget 41, Ølgod, har 26. marts 40 års jubilæum på HTH i Ølgod.

Flemming startede allerede med at reparere HTH`s lastbiler, da han var ansat ved Ølgod Auto. Da Ølgod Auto i 1979 nedlagde deres værksted, blev Mik Mak (det hedder han i daglig tale) ansat af Hans Henning og Tonny Haahr som mekaniker ved HTH. Han skulle selv være med til at bygge værkstedet op, så det var en spændende tid. I starten lå værkstedet langt fra fabrikken. Mik Mak står altid klar til at reparere bilerne. Selv i weekenderne er han på pletten, så alle biler kan komme afsted til tiden.

Både chauffører og kørselsafdelingen på HTH sætter stor pris på Flemmings indsats gennem de seneste 40 år.

I fritiden kan Flemming godt lide at tage en løbetur, og ellers står den på familiesamvær.