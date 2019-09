40 års jubilæum: Kent L. Hansen

Tistrup-Oksbøl: Kent L. Hansen, Thorsvej 6 i Oksbøl, har 8. september 40 års jubilæum på Primo Danmark A/S i Tistrup.

Efter sin uddannelse som reservedelsekspedient i bilbranchen kom Kent til Primo Plast, som det hed dengang. Her har han den daglige gang på lageret, som betjener byggemarkeder og gulvgrossister. Kent Hansen nyder stor respekt fra sine kollegaer, hvor de mange års erfaring gør, at der er en masse viden at dele ud af. Han viser også med sin indsats, at kunden altid er i fokus. Han har styr på sit lager, og er altid klar til at give en ekstra hånd med, hvis der er brug for det. I sin fritid er Kent Hansen passioneret EfB-fan, og er altid at finde på stadion i Esbjerg til holdets hjemmekampe. Kunst er også et interesseområde, som ofte giver anledning til en udflugt, hvis der er en spændende udstilling. Derudover er Kent et friluftsmenneske. Han nyder at løbe en tur i naturen, især omkring Oksbøl, hvor han bor sammen med Ann.