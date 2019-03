40 års jubilæum: Carsten B. Jensen

Outrup: Seniordriftsplanlægger Carsten B. Jensen har 1. april 40 års jubilæum hos JN data, Silkeborg.

Han startede sin karriere inden for Forsvaret, hvor han gjorde tjeneste ved forskellige regimenter. 1. april 1979 forlod han Forsvaret til fordel for en stilling som driftsassistent på Vestjydsk EDB-center i Esbjerg. Han uddannede sig her til operatør, og opnåede i denne funktion at blive operatørholdleder.

I 1991 fusionerede Vestjydsk EDB-center med Bankdata i Fredericia, hvor Carsten så flyttede med. Inden flytningen blev Carsten udnævnt til driftsplanlægger.

I 2011 overtog JN data IT drift og teknisk infrastruktur fra Bankdata, og ca. 100 IT- driftsfolk blev samtidig overdraget fra Bankdata til JN data, herunder Carsten B. Jensen, som dog beholdt arbejdssted på Bankdata i Fredericia.

Dagen fejres sammen med kollegaer 2. april med sammenkomst på Bankdata og for familie, venner og naboer 30. marts med brunch på Hotel Outrup.