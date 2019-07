40-årig mand skal i fængsel for vold mod gravid kæreste: Hun var i 32. uge

Det var et meget stormfuldt forhold, og kvinden anmeldte sin eks for mange voldelige optrin. Der var dokumentation for noget af den anmeldte vold, men retten frikendte manden i mange forhold i anklageskriftet.

Billum: En 40-årig mand er dømt for at have udøvet vold mod sin daværende kæreste, der var gravid i 32. uge. Det skete i en bolig i landsbyen Billum vest for Varde den 15. februar i år. I retten var manden tiltalt for at have øvet så alvorlig vold, at den gravide var i livsfare. Men Retten i Esbjerg fandt det ikke bevist, at det var vold af en så farlig karakter - heller ikke at volden skulle være særlig grov i forhold til, at kvinden på det tidspunkt var gravid. Der foreligger ikke noget fra dommen om skader på fosteret Men den 40-årige ekskæreste er dømt for både at have slået kvinden og at have holdt hende om halsen med én hånd, så der kom mærker. Det var efter en politianmeldelse, at mærkerne på kvindens hals blev dokumenteret, og det var et håndgribeligt bevis for retten.

Domsmandsret dømte Det var en domsmandsret med dommer Lisbeth Christensen, som fandt den 40-årige skyldig i vold.

En domsmandsret sættes med lægdommere, når den tiltalte nægter sig skyldig. Det gjorde den tiltalte i det her tilfælde i de fleste af forholdene.

Lægdommerne bedømmer om den tiltalte er skyldig eller ikke i skyldig i de forskellige forhold. Det er så den juridiske dommer, som ene og alene tager sig af strafudmålingen.

Ruskevold i København Den 40-årige er også kendt skyldig i at have rusket kvinden. Det skete i og ved en bil, som på det tidspunkt var parkeret i København. En beboer i området var indkaldt som vidne, og det er ud fra dette vidneudsagn, at manden er dømt for at ruske kvinden. Vidnet forklarede også om en truende adfærd i forbindelse med, at manden svingede med et bat. Ellers var der gennem en periode foretaget en del anmeldelser mod manden, som ikke holdt i retten. Den 40-årige var tiltalt for at have truet den gravide kvinde med en kedel med skvulpende kogende vand over hovedet og fremstille et våben med et nøglebundt. Han var også tiltalt for at true kvinden og det ufødte barn på livet - angiveligt skulle truslerne hindre, at han ikke fik lov til at se barnet. Disse forhold blev han dog frikendt for, det fandt Retten i Esbjerg nemlig ikke bevist. Det samme gjaldt en tiltale om at have ridset kvindens hud med en kniv, denne påstand kunne ikke bevises. Den 40-årige var også tiltalt for at have kørt en bil på en måde, så den gravide kvinde røg ud, inden hun nåede at lukke dør og tage sikkerhedssele på. Det findes dog ikke bevist, og anklagemyndigheden opgav selv tiltalen, fordi kvinden har skiftet forklaring undervejs i forløbet.

Bevist at manden stjal fra kvinden Den 40-årige var også tiltalt for at have fortalt en af kvindens mandlige bekendte fra Varde-egnen med, at han ville slå den gravide kvinde ihjel. Det skulle være sket med ordene: "Jeg har lyst til at tage 12 år". Det fandt retten dog heller ikke bevist. Til gengæld fandt retten det bevist, at ekskæresten har stjålet 300 kroner fra kvinden - den februardag i Billum. På trods af de ret mange forhold i anklageskriftet, som manden blev frifundet for, så blev volden takseret til at være så alvorlig, at manden er idømt fængsel i 60 dage.