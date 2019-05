Varde/Fåborg: For præcis 40 år siden blev Connie Ibsen fra Fåborg ved Årre ansat i skatteforvaltningen i det daværende Helle Kommune. I da har Connie fået Dronningens Fortjenstmedalje i sølv, som tildeles for en fortjenstfuld indsats efter mindst 40 års uafbrudt ansættelse indenfor samme ansættelsesmyndighed i den offentlige sektor.

- Jeg er jo fra en tid, hvor selvangivelserne var håndskrevne, fortalte jubilaren for at give et billede af, hvor stor udviklingen på hendes arbejdsplads har været.

I dag er Connie Ibsen ansat ved Borgerservice på Frisvadvej i Varde. Her har hun tre store hovedområder: Folkeregister, valg og som giftefoged tager hun sig også af kommunens vielser.

- Ud over at være en ualmindelig flittig, dygtig og loyal medarbejder har Connie også et særligt overblik. Hun har været med til at udvikle flere systemer til Folkeregistret, der først blev afprøvet i Varde, og senere er blevet implementeret mange af landets øvrige kommuner. Det er vi også meget stolte af, sagde Helle Marquertsen, der er borgerservicechef.

Og snart udskriver Lars Løkke valg, og Connie Ibsen er mere end klar. Hun venter bare på grønt lys fra statsministeren, så sætter hun hele det store kommunale valg-registreringssystem i gang. Og i løbet af sine 40 år ved Helle/Varde kommuner har hun været med til 13 folketingsvalg, otte folkeafstemninger, 11 kommunalvalg, samt ni valg til Europa-Parlamentet.