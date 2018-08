40 år i tandplejen

Varde: Birgit Nielsen har 15. august været ansat som tandklinikassistent i 40 år ved tandplejen i Varde Kommune. Birgit Nielsen begyndte som tandklinikassistentelev ved tandplejen i den daværende Helle Kommune. Efter endt elevtid blev hun fastansat som tandklinikassistent.

I løbet af årene fik ledelsen øje på hendes evner indenfor administration, og Birgit Nielsen har i mange år udført opgaver indenfor patientadministration, bogholderi m.v. Det betød, at hun blev headhuntet til opgaver på tværs af den nye organisation kort efter kommunesammenlægningen i 2007.

De seneste år har hun igen påtaget sig nye opgaver, så arbejdet nu primært består af administration af omsorgs- og specialtandplejen.

- Patienter, forældre, kolleger og samarbejdspartnere er alle blevet mødt af Birgits venlige og imødekommende facon. Hertil kommer, at Birgit er meget omhyggelig og ordentlig og følger opgaverne helt til dørs. Birgit Nielsen har således ydet en stor og vigtig indsats for tandplejen gennem nu 40 år, siger Berit Østergaard Nielsen, der er chef for Børn og Familie i Varde Kommune.