40 år: Ølgod er fyrtårnet for lokale kulturhuse

Ølgod: Ingen provinsbyer med respekt for sig selv har i dag ikke et kulturhus eller noget lignende. Men Kulturhuset i Ølgod er den dag i dag noget ganske særlig med tanke på alderen og den betydning, som huset har haft for byens kulturelle udvikling. Tænk bare på Kulturdagene og Skulpturdagene, der har sat Ølgod på det store landkort. Især med Rigmor Bek-Pedersen ved roret.

Kulturhuset blev indviet i 1979 og rummer i dag både museum, lokalarkiv, bibliotek, musikskole, undervisningslokaler og en lavloftet koncertsal.

- Det var sindssygt godt tænkt, siger museumsdirektør Claus K. Jensen fra Vardemuseerne.

At Ølgod med Kulturhuset var og et fyrtårn skal også ses i lyset af, at den daværende kulturminister Nathalie Lind (V) i 1979 tog fra hovedstaden mod vest for at indvie Kulturhuset.