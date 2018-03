39-årig lærer var tæt på at gå ned med stress: Hun ændrede kurs i livet i de vestjyske klitter

Filsø/Ebeltoft: Den 39-årige Sidsel Trenckner fra Ebeltoft fik et kærligt spark, da hun for snart to år siden deltog i en tur arrangeret af firmaet Vestkystvandring med base i Varde. Her var der fokus på mennesker med stresssymptomer. Det skete blandt andet med psykoterapeutisk behandling i klitterne samtidig med, at der var samvær blandt deltagerne i naturen ved Vesterhavet.

- Dengang arbejdede jeg som lærer i skolen. Jeg har nu fundet et nyt job, siger Sidsel Trenckner, der ikke lægger skjul på, at arbejdet i folkeskolen var en stressfaktor, der allerede var blevet for stor. Sidsel Trenckner er mor til tre børn ved siden af jobbet.

- Jeg fik på turen sat nogle ting på plads, siger Sidsel Trenckner.

Hun tillægger behandlingen i klitterne en god del af grunden til, at hun brød ud af de rammer, der var ved at knække hende.