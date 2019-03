37-årig bliver ny leder af sygeplejen

Varde/Ølgod: Anne-Mette Lange Andersen tiltræder 1. april som leder af sygeplejen i Varde Kommune. Hun kommer fra en stilling som leder af akutteamet i Esbjerg Kommune.

- Jeg glæder mig til at være med til at skabe sammenhæng og høj kvalitet i den sygeplejefaglige indsats. Det bliver spændende at være med til at videreudvikle sygeplejen i Varde Kommune, så vi fortsat kan være i front i det nære sundhedsvæsen. Og så ser jeg frem til at være med til at fortsætte udviklingen af en god arbejdsplads, hvor et godt arbejdsmiljø og en høj sygeplejefaglig kvalitet er i fokus, siger Anne-Mette Lange Andersen i en pressemeddelelse.

Anne-Mette Lange Andersen er 37 år og bor i Ølgod sammen med sin mand og parrets to børn.