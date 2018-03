3600 gymnaster på gulvet i én weekend

Oksbøl/Helle: Gymnastikkens højdepunkt er opvisningerne. Suset når gymnasterne går ind efter fanerne, publikum rejser sig og klapsalverne fylder hallen - denne søndag i Sportspark Blåvandshuk i Oksbøl. For ikke at tale om stoltheden, nationalsangen og så lynhurtigt tilbage til nutiden, glade børn og farvestrålende gymnastik, straks første hold kommer på gulvet.

- Det er et puslespil at få opvisningerne til at gå op. 3600 gymnaster, 100 hold, 400 instruktører, siger Lene Jensen.

Hun er formand for DGI Sydvest område Varde, der dækker Varde Kommune.

Den store områdeopvisning har kørt som stramt program fredag-lørdag og søndag i Helle Hallen, søndag suppleret med opvisningen i Oksbøl.

- Vi prøver at gruppere, og at mikse. For eksempel er det godt at begynde med et stort, lokalt hold, siger hun.

Imens strømmer "Tøserne" fra Oksbøl ind. 30 piger fra 1.-3. klasse. Dét sikrer at hallen er fuld fra faneindmarch, fordi forældre, søskende, bedsteforældre og alle andre møder op, når familiens små går på.

Helt efter bogen kommer det kæmpestore efterskolehold fra Vojens på gulvet efter Tøserne. Efterskolehold er storslåede, så det giver publikum en på opleveren. Og samtidig giver det de små gymnastikbørn noget at se op til og frem til.

- Efterskolerne står i kø for at komme med, selvom de ikke får noget for det og har udgifter ved det. Men det er deres udstillingsvindue. Kan de bare få et par fremtidige elever, så er alt godt for dem, siger Anna Arnth.

Hun er tidligere områdeformand i DGI Sydvest. Sammen med Lene Jensen har hun været med til at styre hele logistikken hele weekenden.