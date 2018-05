35 lystfiskere fik instruktion i kunsten at fange en pighvar

Henne: 35 lystfiskere var forleden samlet til et kursus i fangst af pighvar afviklet af Pighvarudvalget under Vejers Venner. Lørdag den 12. maj afholdes der danmarksmesterskab i pighvarfiskeri fra Vejers Strand. Så lørdag havde 35 lystfiskere sat hinanden stævne for at deltage i et kursus i kunsten at fange den fine spisefisk.

Instruktør og dommer ved DM Frank Sjøgreen ledede kurset, der var delt op i to moduler med en teoretisk og en praktisk del. I det gode vejr havde Sjøgreen ikke problemer med at holde lystfiskernes opmærksomhed fanget, og efterfølgende kunne de også vise, at de havde hørt efter, idet der blev fanget flere flotte pighvarrer.

Lørdag den 12. maj skal slaget så stå, og her venter man op imod 200 dygtige lystfiskere, der indleder konkurrencen kl. 8.30 - med forventet præmieoverrækkelse kl. 15.30.

I forbindelse med DM vil der være grejbutik, stor fiskeauktion kl. 11.30, og Fiskeri- og Søfartsmuseet vil sammen med to formidlere vise og fortælle om medbragte levende pighvar.