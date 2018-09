35-årig turist sigtet for børnevold på strand i Blåvand: Dansk politi vil have ham for tysk dommer

Blåvand: Den 35-årige mand, som er sigtet for begå vold mod sine døtre på 11 og 9 år på stranden i Blåvand, kan meget vel ende i en tysk retssal. I hvert fra har anklagemyndigheden under Syd- og Sønderjyllands Politi besluttet at overdrage sagen til Tyskland.

Liselotte Bøhm er advokaturchef i Syd- og Sønderjyllands Politi. Hun oplyser:

- Sagen er oversendt til anklagemyndigheden i Tyskland med anmodning om, at tyskerne overtager retsforfølgningen. Vi har modtaget oplysninger om, at man i Tyskland normalt også vil rejse tiltale i sager af denne karakter.

- Jeg har ved beslutningen om at oversende sagen lagt vægt på, at han kan få en sanktion, der kan håndhæves, der hvor han er bosat. Det er mest hensigtsmæssigt, hvis han dømmes, lyder vurderingen fra Liselotte Bøhm.

Dog skal manden ikke regne med at slippe for tiltale, såfremt den tyske anklagemyndighed ikke følger anmodningen fra dansk politi.

Det er Liselotte Bøhms klare forventning, at der i så fald rejses tiltale mod manden i Danmark, og at han i så fald skal fremstilles ved en dansk domstol.