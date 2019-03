35-årig sigtet for spritkørsel

Varde: Fredag aften klokken 21.30 blev en 35-årig mand sigtet for at køre spritkørsel, da politiet stoppede ham på Sønderbro i Varde, oplyser Ivan Gohr Jensen, der er vagtchef for Syd- og Sønderjyllands Politi. Den 35-årige mand er fra lokalområdet.