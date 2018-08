Varde: En 35-årige mand blev stoppet af politiet på Ribevej tirsdag klokken 11.42 Han blev sigtet for at gå med tre knive. Der var tale om et par spejderdolke og en brevåbner, som altså blev betragtet som knive af politiet.

Han blev samtidig sigtet for at have stjålet en smøreost på vej ud af en butik på Hjertingvej den 9.august lidt før klokken 13.