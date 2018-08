Blåvand: Syd - og Sønderjyllands Politi har nu afhørt og løsladt den 35-årige tyske sommerhusgæst, som er sigtet for vold mod to piger på Hvidbjerg Strand i Blåvand søndag aften. Manden blev anholdt onsdag morgen også løsladt senere onsdag.

Det fremgår af Syd- og Sønderjyllands Politi Twitter, at sigtelsen mod manden for vold er opretholdt. Det fremgår også, at de to piger er hans døtre.

Når efterforskningen er afsluttet, vil anklagemyndigheden tage stilling til sagens videre forløb. Det er anklagemyndigheden, er rejser tiltale, altså beslutter, om sagen skal i retten.