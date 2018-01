35-årig mand fra Varde blev frifundet for samleje med mindreårig stedsøn

Varde: En nu 15-årig dreng fra Varde fortalte sidste sommer sin mor, at hans stedfar flere gange havde udsat ham for samleje og forsøg på samleje.

Overgrebene på den dengang mindreårige stedsøn skal ifølge drengen have fundet sted flere gange, blandt andet i hjemmet i Varde by.

Hans mor gik til kommunen for at få hjælp, kommunen gik til politiet, og så gik det hurtigt.

Den 13. juni blev den 35-årige stedfar anholdt, og han havde siddet varetægtsfængslet lige siden, da dommen faldt fredag.

Stedfaderen blev frikendt, med dommerstemmerne to mod en.

- Jeg er utroligt godt tilfreds med dommen. Efter min opfattelse vil det være højst betænkeligt, hvis retten dømmer i en sag, hvor det er påstand mod påstand. Og i denne sag var der ingen andre beviser mod min klient end drengens forklaring, siger forsvarsadvokat Mette Grith Stage.

Hun fortsætter:

- Det har været en kæmpe belastning for min klient at sidde varetægtsfængslet så længe med en så halv sigtelse hængende over hovedet. Han er naturligvis meget lettet og glad over at være frifundet, men det ændrer ikke ved, at sagen har haft meget store omkostninger for ham. Han har mistet sin familie og sit arbejde - alt.

Anklager Annika Tranekjer vil derimod have statsadvokaten til at vurdere stedfaderens frifindelse, med henblik på anke til landsretten.

- Vi har ikke nogen vidner og heller ikke nogen skader. Derfor blev det en troværdighedsvurdering, og der fandt to af de tre dommere ikke, at det var hævet over enhver rimelig tvivl, at tiltalte har gjort det, og det skal det jo være indenfor dansk ret, siger hun.

Det er statsadvokaten, der i sidste ende afgør, om sagen skal prøves i landsretten. Det skal i givet fald ske indenfor to uger fra dommen i byretten.