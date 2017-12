33-årig gik amok juleaften

Blåvand: Klokken 22.42 fik politiet en melding om, at en 33-årig person var ved at gå amok til en privat familiejulefest på Blåvandvej i Blåvand. En hændelse der især for børnene blev en særdeles ubehagelig oplevelse juleaften.

Da politiet ankom for at bistå familien, blev de konfronteret med en mand, der var utrolig ophidset.

Den 33-årige fra Vojens, der er en del af familien, var påvirket af alkohol, men politiet har også mistanke om, at han havde euforiserende stoffer i blodet.

Manden var umulig at tale til ro, så politiet måtte tage ham med til nedkøling på politigården i Esbjerg, hvorfra han blev løsladt tidlig morgen første juledag.

Den unge mand fra Vojens modsatte sig anholdelsen og bliver derfor sigtet for at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde. mwo