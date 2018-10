Ølgod: En 32-årig kvinde har til politiet anmeldt, at hun tirsdag var udsat for et forsøg på afpresning via messenger på Facebook. Afpresningen gik ud på, at hun skulle betale 5000 kroner.

Hvis ikke kvinden ville betale disse penge, ville hendes arbejdsgiver få en besked. I denne besked ville der være påstande om, at den 32-årige kvinde tager stoffer.

Kvinden har bopæl i Ølgod.