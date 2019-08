300 ryttere kommer til Langagergaard i weekenden

Varde: Fredag ankom de første ryttere, der deltager i weekendens ridestævne på Langagergaard. Der er klasser for både begyndere og mere øvede ryttere.

Er man glad for heste, er publikummer velkomne til at kigge forbi.

- Der er mulighed for at støtte et godt arrangement, siger Steen Sandrini, der er far til en af rytterne, og tilføjer:

- Og vejrudsigten lover godt vejr.

Til stævnet er der forskellige boder med mad og snacks. Overskuddet går til foreningen Broen, der støtter børn med kontingenter og udstyr til fritidsinteresser.

Både lørdag og søndag er der stævne fra klokken 8-18, og der rides dressur. Langagergaard ligger på Lerpøtvej 68 - lidt uden for byskiltet.