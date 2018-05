300 gæster stod i kø til kage og mursten

Varde: Fredag var den officielle åbningsfest for at fejre, at Café Paraplyen er flyttet ind i kirkebygningen på Østervold. Der var så mange gæster - omkring 300 ved åbningen klokken 14 - at de ikke kunne være i festteltet.

Efter taler fra blandt andre Morten Skov Mogensen, generalsekretær for KFUM's Sociale Arbejde, som Café Paraplyen hører under, var det tid til kagebordet. Der var tre stykker for 40 kroner, eller en mursten og to kagebilletter for 1000 kroner. Pengene går til Paraplyen, der mangler en million kroner til at betale for bygningen.

- Det er helt vildt. Det viser, at vil man noget, står man sammen i Varde. Og det glæder mig, at der er lige så lang kø til murstenene som til kagen, sagde en tydeligt bevæget Rita Christensen, der er leder af Paraplyen.

En af gæsterne er Knud Østergaard Jepsen, der har købt en mursten:

- Jeg synes, paraplyen er fantastisk med et fantastisk engagement fra de frivillige. Jeg har brugt cafeen, når jeg skulle have en kop kaffe, det er altid hyggeligt, siger han og tilføjer:

- Når vi går på pension og har overskud, det skal vi bruge på det frivillige arbejde. Jeg er selv mentor for en ung mand.

Programmet bød også klokkeklang, da borgmester Erik Buhl (V) og socialudvalgsformand Tina Agergaard Hansen (DF) sammen ringede med kirkens klokke. Sognepræst Morten Thaysen, der er formand for Paraplyen, svarede i løbet af dagen på spørgsmål fra gæsterne.