30 procent af medarbejderne kommer fra Polen

Blå bog

Roust træ er startet af Herman Pedersen tilbage i 1928 som en tømrer og snedker virksomhed.I 1950'erne gik virksomheden i arv til sønnen, Børge Pedersen. Her blev der startet et savværk op i virksomheden.



I 1970'erne gik firmaet så igen i arv til Børge Pedersens to sønner, Erik og Robert Pedersen, som tilføjede en spærproduktion til virksomheden.



Her i 2018/2019 bliver Roust spær overdraget til 4. generation, hvor sønnen Claus Pedersen har fået overdraget administrationen.



Virksomheden har 120 ansatte, hvor 30 procent er udenlandske.