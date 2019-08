30 frivillige får pilene til at flyve til DM

Varde Bueskyttelaug har 30 frivillige i gang i weekenden for at få alt til at klappe til danmarksmesterskaberne i bueskydning i Varde.

- Men jeg får tit at vide: "Far, du skal øve dig noget mere", griner Kjeld Andersen, der bor med sin familie i Astrup mellem Videbæk og Skjern.

Varde: Kjeld Andersen har det gode overblik fra balkonen ud for Sct. Jacobi Skoles førstesal. Herfra kan han kigge ud over alle de 35 baner til DM i bueskydning. Det er ham, der trykker på knappen, der sætter gang i de lyde, der fortæller, at nu må skytterne skyde, nu må de ikke skyde, og nu skal de hente deres pile.

Torben Schäffer, til venstre, er stævneleder og skal tage sig af store og små udfordringer undervejs. Her er han ved at løse et problem med, hvilke baner, der skal dystes på, sammen med en dommer. Foto: Martin Ravn

Rasmus Andersen er 15 år og egentlig for ung til at være med i senior-DM. Der er dog en del unge, der deltager og prøver at bide skeer med de erfarne, voksne landsholdsskytter. Det er god træning.

Kjeld Andersen må pludselig holde koncentration på banen. Alle er gået igen bortset fra én skytte, der mangler sit sidste skud. Tiden er ved at gå ud, men han når at få skudt pilen afsted.

Kjeld Andersen følger med fra balkonen. Når den sidste har forladt banen, skal han sørge for signalet til, at nu må alle hente deres pile. Foto: Martin Ravn

Skifter skiver i vildt regnvejr

Vinden driller alle skytterne denne lørdag. Det gør det også besværligt for de frivillige, der har til opgave af skifte målskiver på de 35 baner. Papirskiverne er selvklart nemmest at sætte på i stille vejr.

Men det bliver værre for blandt andre Tim Vestergaard og hans far, Flemming Vestergaard. Efter de egentlig ikke har haft det helt store at lave under de indledende runder, bliver det pause, før der skal gang i mix- og holdkonkurrencer. I pausen skal de udskifte alle skiver med nye. Og det er her, at himlen pludselig åbner sig og sender et kæmpe regnskyl ned over pladsen.

Da de er kommet plaskvåde tilbage under pavillonen, kigger de mod skiverne. Vandet og vinden har været hård ved en af skiverne, der måske bør skiftes.

- jeg bliver helt trist, hvis jeg skal derud igen, siger Tim Vestergaard og begynder højlydt - men med et smil - at undre sig over, hvorfor han sagde ja til at være frivillig.