30-31 grader er de kolde overfor på Open Air

Varde: Det skal altid lige begynde. Hele vejen ind igennem Arnbjerg bliver der krammet og råbt hej.

Byen ved det, torsdag kunne Sweet høres helt til Sig og Janderup, og nu er det den egentlige Open Air, der går i gang.

Johnny Madsen, ham med det fedtede hår fra Fanø, er sat til at trække folk ind til scenen, og det kan han. Lynhurtigt bliver der tæt på bænkerækkerne, hvor folk senere vil stå og svaje og synge i kor. Stemningen er ved at være der, og med et glas cola i hånden fortryder Rasmus Hede Jensen allerede, at han har sagt ja til at være et andet sted i aften.

- Jeg skal køre lige om lidt. Så kommer jeg til Open Air i morgen. Men lige nu fortryder jeg, at jeg har sagt ja til det andet. Lige nu har jeg ikke lyst til at være et andet sted, siger han.