2.928 underskrifter skal få Venstre og DF til at opgive hotelbyggeri i Blåvand

I et sidste forsøg på at påvirke Venstre og Dansk Folkeparti har Bente Werenberg og Mariane Holm indsamlet 2.928 underskrifter mod det planlagte hotelbyggeri på Hafnia-grunden.

Blåvand: Når Varde Byråd på sit møde i februar sætter sig på stolene, så farer tusinder af andre op, når lokalplanen for et hotelbyggeri på Hafnia-grunden skal til afstemning. Helt nøjagtig 2.928, som med deres underskrifter mod hotelbyggeriet i et sidste forsøg vil vende flertallet for planerne. Flertallet består af Venstre og Dansk Folkeparti og som noget nyt også Liberal Alliance. Det er Bente Werenberg og Mariane Holm fra Blåvand, som har indsamlet underskrifterne, som torsdag blev overrakt til borgmester Erik Buhl (V) på Hafnia-grunden.

Med rystende stemme steg Mariane Holm op på bænken og afleverede en tale til de 82 fremmødte.

- Det er en uoprettelig skændsel at bebygge denne naturgrund med 50 hotelhuse. For os, der bor herude, er det vigtigt, at grunden bevares som et rekreativt område, sagde Mariane Holm.

Hun er for udvikling i Blåvand, men der er en grænse.

- Vi er ikke bagstræberiske, men vi er imod den rovdrift, som Varde Kommune og turistaktørerne driver i Blåvand.

Hun var rørt over den store opbakning fra både Danmark og Tyskland.

- Forhåbentlig går borgmesteren hjem og læser de mange kommentarer. Vi har flere underskrifter, end de har personlige stemmer, siger hun med et glimt i øjet.