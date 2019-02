25 millioner i spil: Nu sætter kommune gang i sparekatalog nummer to

Man kan ikke sige, at Varde Kommune har en dårlig økonomi, selvom forvaltningen nu skal arbejde med to kataloger med spareforslag. Det mener viceborgmester Anders Linde (V). Arkivfoto: John Randeris

Potentialekataloget, der skal indeholde spareforslag for 60 millioner kroner om året, bliver først færdig næste år, men der er muligvis brug for besparelser allerede i år. Så nu skal der også laves et råderumskatalog på 25 millioner kroner om året.

Varde Kommune: Forvaltningen i Varde Kommune arbejder nu på to kataloger med spareforslag. Politikerne har tidligere i år sat gang i et katalog med spareforslag for 60 millioner kroner om året. Det hedder "potentialekataloget", og skal først være færdig i 2020. Forvaltningen tror dog, der kan blive brug for at spare i år. Det er ikke sikkert, for først i sommerferien er det klart, hvilke puljer der er til kommunerne, og hvor meget Varde Kommune får fra dem. Men for en sikkerheds skyld har politikerne besluttet at få lave et katalog med spareforslag for 25 millioner kroner om året, som politikerne kan bruge i efterårets budgetforhandlinger, hvis det bliver nødvendigt. Dette katalog bliver kaldt "råderumskataloget".

To typer besparelser Artiklen her handler om den type besparelser, hvor politikerne vælger en besparelse i et katalog og står på mål for det. For eksempel fik politikerne sidste år at vide, at der kunne spares 675.000 kroner om året ved at lukke Tumlehuset, og det valgte de så at gøre.Der er også en anden type besparelser. Det er et effektiviseringskrav, hvor politikerne skærer en del af institutionernes budget, og så må de selv finde ud af, hvad de vil gøre anderledes. Sidste år blev det besluttet at spare 10 millioner på den måde i 2019, 15 millioner i 2020 og 15 millioner i 2021.

Forskellige ting Er det ikke meget at arbejde med to sparekataloger på én gang? - Det er jo forskellige ting, vi snakker om. Du kalder det sparekataloger, men det er lige så meget effektiviseringskataloger. Vi har sat det i verden, for vi vil se, om der er nogle procedurer, vi kan gøre billigere, bedre og hurtigere. Det har vi fuld opbakning til fra lederne, siger viceborgmester Anders Linde (V). Det er også besluttet, at kommunen skal begynde at lave flere analyser. Disse analyser skal munde ud i spareforslag for 20 millioner kroner om året, men forslagene bliver skrevet ind i enten råderumskataloget eller potentialekataloget. Det skal altså mere ses som en metode til at få nye spareforslag frem i stedet for, at direktørerne bringer de samme forslag i spil ved de efterhånden årlige sparerunder.

God økonomi Er det, at I arbejder med både et råderumskatalog og et potentialekatalog og også sætter gang i analyser et udtryk for, at det ikke går så godt med økonomien i Varde Kommune? - Næh. I forhold til de midler, vi har, har vi en sund økonomi. Pressede er vi selvfølgelig altid, for vi vil meget mere end det, vi har råd til. Vores store udfordring er de puljemidler, der forsvinder og kommer over sommerferien, svarer Anders Linde.