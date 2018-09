25-årig skal vende billetsalg for 7-Kanten

Amatørscenen i Janderup drømmer stort. Nyt teaterhus i Varde skal fyldes med forestillinger, og mange flere skal gå i teatret året rundt og ikke kun til sommerspillet.

Janderup/Varde: 7-kanten har for få publikummer. Skuespillerne og hele holdet af funktioner bag scenen har potentiale til meget mere. Det kræver nye, fysiske rammer, ny selvopfattelse i alle led - og skal det hænge sammen økonomisk, forudsætter det langt flere publikummer. Dén del er Maiken Zoëga fra Ribe ansat til. 25 år gammel er hun udvalgt blandt 46 ansøgere, hvoraf seks kom til samtale. Hun nåede med på baggrund af en lynhurtig ansøgning. - Fristen var overskredet, men jeg fik lov til at sende min ansøgning med det samme, det tog højst en time. Ugen efter var jeg til samtale, og dagen efter fik jeg jobbet.

Hun er 25, hun har selv drømt om at blive skuespiller, men hun valgte kommunikation som levevej. Foto: André Thorup

Har uddannet sig i USA Maiken Zoëga bor i Ribe sammen med sin kæreste, som hun gik i folkeskole med og har været bedste venner med siden 7. klasse. Ind imellem har hun været i USA for at uddanne sig. - Da jeg var færdig med gymnasiet, tænkte jeg, at jeg ville på skuespilskole i København, men jeg var i tvivl. Og så faldt jeg over en annonce om et år på college i USA, siger hun. Allerede tre uger efter collegestart ringede hun hjem og fortalte, at hun ikke kom hjem før om fire år. For pigen fra Ribe, der ikke vidste, hvad hun ville være, fandt ud af, at vejen var USA. - Jeg synes, systemet er meget smartere. I USA kommer du ikke ind på én uddannelse, men på en skole, og så kan du frit vælge mellem de uddannelser, der er. Første år havde jeg både psykologi, kriminologi, dans, skuespil, en masse historie og american government. Da jeg fandt ud af, hvad jeg ville, kunne jeg endda læse to bachelor på samme tid, siger hun.

Hjemmet i Ribe har Maiken Zoëgas kæreste selv renoveret fra ende til anden. Det ligger i den ældste del af bymidten. Foto: André Thorup

Fra radiatorer til skuespil Maiken Zoëga er bachelor i PR, marketing og virksomhedskommunikation, og næsten bachelor i skuepil. Den sidste blev ikke helt færdig, før hun vendte hjem til Ribe, kæresten og et job som marketingkoordinator ved Ribe Jernindustri. - Det er næsten det samme, jeg nu skal lave i 7-kanten, selvom Ribe Jernindustri producerede radiatorer. Nu bliver jeg bare leder, siger hun. Det første, hun går i gang med, når hun møder til første arbejdsdag tirsdag, er at udvikle en ny markedsførings- og kommunikationsstrategi. - Selvfølgelig har jeg tænkt en masse tanker. 7-kanten skal have et større publikum. Det første, jeg skal gøre, er at lave analyser, for hvad er det for et publikum, 7-kanten har, og hvad er det for et publikum, 7-kanten vil have?

Hun havde meldt sig til optagelsesprøve på vinterspillet, da hun fik jobbet i 7-kanten. Så meldte hun straks fra vinterspillet - for hun vil kun have én rolle for teatret. Foto: André Thorup

Skal styrkes på de sociale medier I praksis skal 7-kanten hurtigst muligt have ny hjemmeside, og så skal teatrets kommunikation på de sociale medier styrkes. Vil du bruge dig selv på de sociale medier, for at sælge 7-kanten? - Nej, det, synes jeg ikke, er en god strategi for 7-kanten overhovedet. Du vil ikke finde et eneste billede af mig i den strategi, jeg lægger for 7-kanten. Faktisk havde hun meldt sig til optagelsesprøve på 7-kantens vinterspil, da hun fik jobbet. Det meldte hun straks fra, for hun vil kun have én rolle på teatret, og det er som leder af PR og kommunikation. - Men jeg elsker at synge og danse og optræde, siger hun.