Varde: En 24-årig mand fra Varde blev søndag aften standset af politiet i Søndergade i Varde. Manden var påvirket af stoffer og havde 4,5 gram hash i bilen - en hvid Audi. Han kørte desuden i frakendelsestiden.

Han sigtes for alle tre forhold, men slipper i denne omgang for at få bilen beslaglagt.