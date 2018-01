23-årig om sin dyne: - Det har virkelig gjort verden lettere at leve i

Thea Kaarde Wind Gundesen har en af de dyner, som Varde Kommune håber at forenkle bureaukratiet omkring. Hun fortæller om den store betydning, som en 11 kilo tung dyne kan have.

Thea Gundesen ved ikke noget om det bagvedliggende bureaukrati ved at få en tyngdedyne, og hun har desuden fået sin dyne, mens hun boede i Tønder Kommune. Men hun ved noget om, hvad en sådan dyne har betydet for hende.

Thea Gundesen har oplevet en barndom, hvor hun gennemsnitligt kun sov tre timer om natten. Resten af tiden kunne hun ikke sove, så hun stod op og legede med Lego. Hun ved, hvad det betyder nu at have en dyne, der får hende til at kunne sove syv timer om natten til hverdag og sove længe i weekenderne.

Bliver ikke træt af mørke

Omkring 2009-2010 fik Thea Gundesen sin diagnose. Hun har Aspergers Syndrom, der er en slags autisme. Hermed fandt lægerne også ud af, hvorfor hun havde svært ved at sove. Hendes krop får ikke en naturlig træthed, når det bliver mørkt, og derfor skal hjernen have en anden form for signal om, at nu er det tid til at falde til ro. Det kan en tyngdedyne klare. Den tunge dyne trykker hende ned i sengen, og det giver hjernen den rette besked: Nu er det tid til at sove.

Hendes nuværende dyne er en kastanjedyne, men hun har også prøvet kugledyner og kædedyner. De er alle forskellige former for tyngdedyner, og princippet er det samme: I stedet for dun er dynen fyldt med en form for tungt materiale.