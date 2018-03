23-årig mand uden kørekort sigtet for at stjæle Opel Vectra

Agerbæk/Starup: En 23-årig mand fra Agerbæk er sigtet for at have stjålet en Opel Vectra fra en adresse på Tingvejen i området ved Starup-Tofterup, såkaldt brugstyveri. Manden havde taget bilen uden af få lov i tidsrummet onsdag fra klokken 17.30 til klokken 20.20.

Ejeren af bilen anmeldte tyveriet. Den 23-årige er desuden sigtet for at køre uden kørekort i forbindelse med, at han tog bilen uden ejerens accept.