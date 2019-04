Varde: En 23-årig mand er blevet sigtet for at køre narkokørsel i sin bil, da politiet stoppede ham på Apotekerhaven i Varde klokken 3 natten til søndag. Ud over at blive sigtet for narkokørsel er den 23-årige også blevet sigtet for at have et halvt gram amfetamin på sig, oplyser Ole Aamann, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.