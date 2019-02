Din Forsyning er nu i gang med at renovere to kæmpe sandfiltre på Lerpøt Vandværk, der lige nu kører på halv kraft. Ny vandledning til Esbjerg har gjort renoveringen mulig.

Han fortæller, at lige nu kører Lerpøt Vandværk for halv kraft. Og det kan kun lade sig gøre på grund af den nye, permanente nødforsyning fra Esbjerg.

- Vi kunne ikke presse vand nok igennem til Varde nord. Det er lidt lige som rødderne på et træ, der bliver tyndere og tyndere, siger Claus A. Nielsen.

Teknisk chef Claus A. Nielsen fra Din Forsyning har siden da sammen med medarbejdere haft sved på panden for at løse problemet. Bestyrelsen bevilgede penge til en permanent nødforsyning med drikkevand fra Esbjerg, som nu er anlagt. Samtidig er der etableret en tredje vandledning under Varde Å til forbrugerne i det nordlige Varde.

Varde: Efter den værste tørke i mands minde i sommer var Din Forsyning udfordret som aldrig før. For Lerpøt Vandværk, der leverer drikkevand til cirka 20.000 forbrugere i Varde-området, var stoppet til, hvorfor Din Forsyning gang på gang opfordrede forbrugerne til at holde igen med havevanding, bilvask og vand til badebassinerne. Kunderne lyttede og skruede ned for vandet.

Lerpøt Vandværk er bygget i 1964-65 og leverer drikkevand til 20.000 forbrugere hos Din Forsyning. Selve vandværket er enormt og har blandt andet en hel fløj med sandfiltre, som aldrig kom til at virke.De nuværende 13 sandfiltre stoppede til i sommer, hvorfor Din Forsyning ikke kunne pumpe nok vand ud til forbrugerne. Drikkevandet skal gennem et forfilter og et efterfilter. Det er de fem forfiltre, som Din Forsyning nu renoverer ved at skifte alt materiale. Cirka 30 tons grus og sand og nye rør i hvert filter. Renoveringen koster mellem 1,5 og 2 millioner kroner. Renoveringen kan kun lade sig gøre, da Din Forsyning i efteråret 2018 etablerede en permanent nødforsyning med drikkevand til og fra Esbjerg. Den kom til at koste 3,8 millioner kroner mod budgetteret 6,5 millioner kroner.

Her ses et af sandfiltrene på Lerpøt Vandværk, der er tømt for cirka 30 tons grus og sand. Til maj er sandfiltret renoveret. Drikkevandet skal gennem to sandfiltre, før det pumpes ud til forbrugerne. Foto. Henrik Reintoft

Lukker for vandværket

Derved er drikkevandet for forbrugerne under Lerpøt Vandværk reddet. Og i midten af næste uge så gennemfører Din Forsyning den ultimative test og lukker ned for Lerpøt Vandværk en time. Derved kommer al drikkevand fra Esbjerg.

Selve renoveringen af to kæmpe sandfiltre på Lerpøt Vandværk går som planlagt. Det er to af i alt 13 sandfiltre, som er over 50 år gamle.

- Der var en halv meter for lidt materiale i dem. Men det var ikke en ting, som fik dem til at bryde sammen, siger Claus A. Nielsen.

I sommer havde de en formodning om, at sandfiltrene var stoppet med aflejringer af jern. Men det er faktisk ikke tilfældet. Når de to er færdigrenoveret i maj, skal tre andre sandfiltre formentlig også renoveres.

Hvorfor renoverer i kun 5 ud af 13 sandfiltre?

- Vi vurderer, at de kan holde i ti år. Og vi skal have et nyt vandværk inden for højst seks-syv år, siger Claus A. Nielsen.

Så Din Forsyning vil ikke bruge for mange penge på Lerpøt Vandværk, da det skal lukkes. Med den nye, permanente nødforsyning fra Esbjerg, så giver det samtidig Din Forsyning mere ro til at få opbygget et helt nyt kildefelt og vandværk. Og vigtigst af alt. Der er vand i hanerne. Masser af vand.