Amalie Larsen er mentalt retarderet. I december var hun bekymret for at flytte i egen lejlighed - men det var før hun mødte Dennis, fyldte 20 og fik sin førtidspension.

Varde: Der er sket meget på tre måneder i Amalie Larsens liv.

I december var hun 19 år og bekymret over udsigten til at bo alene i en lejlighed i Lerpøtparken. Bange for at blive udnyttet af dårlige venner, bange for at blive ensom med sin kat - og stresset over at hun ikke vidste, om kommunen ville sende hende i jobprøvninger.

Denne forårsagtige første søndag i marts er hun lykkelig. Den 31. december blev hun kærester med Dennis, nogenlunde samtidig besluttede Varde Kommune at tilkende hende førtidspension, og nu kan hun ikke vente med at flytte til Vejle og et nyt liv.

- Nu har jeg ny energi og kan hoppe og sige "I can do it". Jeg føler mig som en forårsdag, siger hun.