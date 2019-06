20-årig slog gæst på festival: Han kan slippe med 40 timers samfundstjeneste

Nordenskov: Endagesfestivalen Owen Luft Kånsert i Nordenskov for snart et år siden har fået et efterspil i Retten i Esbjerg. Her er en 20-årig mand idømt 30 dages fængsel for at slå en anden koncertgænger.

Det er dog langt fra sikkert, at den 20-årige ender bag tremmer. Det slipper han nemlig for, hvis han udfører 40 timers ulønnet samfundstjeneste, og hvis han ikke begår noget strafbart i en prøvetid på et år. I prøvetiden skal han være under opsyn af Kriminalforsorgen.

I 2018 blev der den 23. juni afholdt Owen Luft Kånsert på Nordenskov Stadion med kunstnere som Rasmus Seebach, Nik & Jay, Thomas Helmig og Carpark North.

Der var altså også en batalje, hvor den 20-årige tildelte en anden koncertgænger et slag, så der røg en flig af hans tand. Den anden koncertgænger fik også ødelagt sine briller. Han fremlagde et billede for retten med et blåt øje.