193 spiller bridge i Varde

Varde: Bridgeklubben i Varde har netop holdt generalforsamling, hvor det kunne konstateres, at med 193 medlemmer, er der gang i bridgespillet i byen. Oven i det tal skal lægges 14 elever.

Klubbens hus på Dalgasvej 4 fylder en del i bestyrelsens arbejdet. Der er løbende vedligehold og i løbet af sommeren bliver dørpartiet skiftet. Et ønske om et nyt ventilationsanlæg eller klimaanlæg må vente lidt endnu.

Sportsligt har det været et godt år. Thomas Bygballe og Jørgen Maden blev Danmarksmestre i bridge/golf - stævnet blev afviklet sammen med bridgefestivalen i Svendborg. For første gang er et hold udelukkende med spillere fra Varde Bridgeklub rykket op i 3. division.

Skolebridge er kommet på skinner. Initiativet samlede ved introduktionen omkring 70 elever fra Brorsonskolen et par timer i bridgehuset, hvor spillet blev demonstreret af fire klubmedlemmer. Det var dog besøget af Frederikke Altenburg fra Skjern, juniorlandsholdspiller, der flyttede rundt på begreberne.

Efter introduktionen valgte 21 elever fra 7. klasse bridge i to timer hver mandag morgen fra efterårsferien og til jul. Efter jul forsatte 12 elever undervisningen frem til påske.