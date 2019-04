Varde: Varde Bueskyttelaug står for en lokal finale for skole-OL onsdag 1. maj, hvor 10 klasser med 193 elever fra Varde Kommunes skoler kommer og dyster om at blive kommunens bedste 5. klasse og 6. klasse med bue og bil. De to bedste klasser sendes videre til en dyst mod resten af landets skoler ved en konkurrence i skole-OL i Aarhus 15. - 18. juni.

- Ideen og filosofien bag skole-OL er rigtig god. Det er en god måde at sætte fokus på at få bueskydning på skoleskemaet i idrætstimerne. Jeg glæder mig til at se eleverne konkurrere og stå sammen og heppe på hinanden. I Varde Bueklub gør vi i hvert fald alt, hvad vi kan, for at give eleverne en god oplevelse med bueskydning, siger Michael Højgaard fra Varde Bueskyttelaug i en pressemeddelelse.