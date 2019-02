Varde: En 19-årig mand blev onsdag klokken 11.46 taget for at forsøge at stjæle parfume i Føtex i Varde.

Han havde fire deodoranter af mærket Lacoste, tre deodoranter i mærket Hugo Boss og noget parfume af mærket Elizabeth Arden. Værdien af tyvekosterne fremgår ikke af døgnrapporten.

Manden er udenlandsk statsborger tilmeldt folkeregistret i Dianalund.