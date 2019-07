Kokain bliver misbrugt af en del unge. Fra en adresse i Vardes centrum har en 19-årig medvirket til at sælge for et stort beløb.

Varde: En 19-årig mand skal seks måneder i fængsel for at have solgt en større mængde kokain fra en lejlighed i Vardes centrum. Ifølge anklagemyndigheden har den 19-årige i forening med en anden mand solgt 454,5 gram kokain i perioden fra den 20. februar til den 13. maj i år.

Retten i Esbjerg dømte manden i dette forhold, dog ikke for præcis at have solgt mere end 400 gram kokain. Men retten nåede frem til, at der er solgt mere end 100 gram kokain fra adressen, og det blev manden så dømt for.

Der er tale om et ret betydeligt pengebeløb. Et gram kokain koster ifølge organisationen Dansk Misbrugsbehandling omkring 600 kroner for et gram. Der kan altså være solgt for langt mere end 60.000 kroner fra lejligheden.

I øvrigt påpeger en række organisationer, blandt andre Dansk Misbrugsbehandling, at prisen på kokain er faldet markant i de seneste 20 år. Selv om 600 kroner lyder af meget, så er det mere end en halvering.