19-årig bilist ramte cyklist, mens han brugte håndholdt mobiltelefon

Varde: En 19-årig mand er sigtet for at bruge håndholdt mobiltelefon, mens han foretog et højresving i bil og ramte en 18-årig kvinde på cykel. Manden overtrådte desuden sin vigepligt, for cyklisten kørte ligeud på cykelstien.

Sammenstødet skete torsdag klokken 14.31 i krydset Viadukten/Hjertingvej i Varde. Manden var i færd med at svinge til højre ad Hjertingvej, mens kvinden cyklede ligeud i retning mod Søndergade.

Kvinden blev kørt på sygehuset. Vurderingen på uheldsstedet var, at kvinden, der er fra Varde, muligvis brækkede en arm.